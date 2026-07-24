<h3>\r\nVIDEO | Sensationelle Bärenhöhle: Bergführer macht Jahrhundertfund im Gadertal<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339899_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine Entdeckung, die die Forschung noch lange beschäftigen wird: Im Gadertal ist eine bislang unbekannte Höhle mit zahlreichen Überresten von Höhlenbären entdeckt worden. Der Fund gelang dem Pusterer Bergführer Kurt Walde in unmittelbarer Nähe der bereits bekannten Conturines-Höhle. Tief im Berg verborgen liegen dort vermutlich seit <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/video-jahrhundertfund-im-gadertal-die-baerenhoehle" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">rund 50.000 Jahren die Knochen der urzeitlichen Tiere.<\/a><BR \/><h3>\r\nFilmfestspiele Venedig: Südtirol mischt mit Nordtirol mit<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1339902_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Von den Bergen an den Strand von Venedig: Diese Reise tritt der Schwazer Regisseur Manuel Wetscher im September an. Sein Spielfilmdebüt „Eklipse“ ist nämlich das Highlight der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig – zumindest aus Nord- und Südtiroler Sicht. Denn gedreht hat er den Film als Koproduktion der Innsbrucker Eutopiafilm mit der <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/kultur\/kino-tv\/filmfestspiele-venedig-suedtirol-mischt-mit-nordtirol-mit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bozner Albolina Film und Förderungen aus beiden Ländern...<\/a><BR \/><h3>\r\nDer Bär in Eppan war kein Bär<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1339905_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Aufregung um eine mögliche Bärensichtung in Perdonig bei Eppan hat sich als Fehlalarm erwiesen. Wie der Landesforstdienst mitteilt, handelte es sich bei dem vermeintlichen Jungbären um einen Hund. Der Vorfall zeigt jedoch, dass jede Meldung <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-baer-in-eppan-war-kein-baer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">über Großraubwild sorgfältig überprüft wird<\/a><BR \/><h3>\r\nSo wird das Wochenend-Wetter in Südtirol – Nächste Hitzewelle im Anmarsch<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1339908_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der heutige Freitag präsentiert sich in Südtirol von seiner schönsten Seite: Strahlender Sonnenschein und Temperaturen bis 31 Grad sorgen für ideales Sommerwetter. Am Wochenende nehmen jedoch die Quellwolken und die Gewitterneigung zu, bevor sich zu Beginn der neuen Woche erneut freundliches Wetter durchsetzt. Ende der nächsten <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/so-wird-das-wochenend-wetter-in-suedtirol-37" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Woche ist dann erneut eine Hitzewelle im Anmarsch.<\/a><h3>\r\n5-Sterne-Resort Andreus in Passeier: Anreise im Heli sorgt für Wirbel<\/h3>\r\n<div class="img-embed"><embed id="1339911_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Bekanntgabe des Passeirer 5-Sterne-Resorts Andreus in den sozialen Medien, wonach man „ab sofort mit dem Helikopter direkt an unserem eigenen Heliport am Hotel landen“ kann, wirbelt mächtig Staub auf. Der Gemeindeausschuss St. Martin i.P. hat das kontroverse Thema bereits besprochen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/resorts-andreus-in-passeier-anreise-im-heli-sorgt-fuer-wirbel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Und von Landeshauptmann Arno Kompatscher kommt eine klare Ansage.<\/a>