Das Opfer versuchte noch, die Blutung zu stillen

Wie berichtet, hatte der dringend Tatverdächtige Oskar Kozlowski (23) ausgesagt, er habe nach dem Angriff das Haus verlassen und sich auf den Weg in die Notaufnahme des Brunecker Spitals gemacht, um Alarm zu schlagen.Notarzt und Retter kamen kurz darauf in Zanellas Wohnung an der Groß-Gerau-Promenade an. Sie konnten das Leben des 30-Jährigen aber nicht mehr retten: Durch den Stich in die Halsschlagader dürfte Maxim Zanella innerhalb kürzester Zeit einen hohen Blutverlust erlitten haben. Dies hat schließlich zu einem hämorrhagischen Schock und zum Tod des 30-Jährigen geführt.Durch die Heftigkeit des Stiches soll laut Autopsie auch das Brustfell verletzt worden sein, wodurch Maxim Zanella auch Atemschwierigkeiten erlitten hätte. Wie lange es dauerte, bis er das Bewusstsein verlor, steht nicht exakt fest. Allerdings gibt es Indizien, dass er noch einige Minuten gelebt haben könnte.Falls es der Wahrheit entspricht, dass Kozlowski sich gleich auf den Weg ins Krankenhaus gemacht hat, dürfte es wohl Zanella selbst gewesen sein, der versucht hatte, das aus der Wunde austretende Blut zu stillen. In der Wohnung wurden gleich mehrere Papiertaschentücher gefunden, die mit Blut getränkt waren. Auch in der Wunde selbst wurden Fragmente eines Papiertaschentuches entdeckt.

rc