Bürgermeister Andreas Jungmann schickt voraus, dass die Gemeinde seit 2019 die Grundtarife nicht mehr angepasst hat und für alle genannten Stellplätze unterschiedliche Gebühren gelten. „Die Erhöhungen entsprechen nicht den allgemeinen Preissteigerungen, die bei 30 Prozent liegen“, betont Jungmann.<BR \/>Für das Parkhaus gilt ab Jänner in der Zeit von 7 bis 21 Uhr ein Stundentarif von 2,30 Euro, 30 Eurocent mehr als bisher. Für die ersten 30 Minuten fällt eine Parkgebühr von 1,2 Euro an (20 Cent mehr), dieser Tarif gilt auch für die Nachtstunden. Bei den Abos liegen die Erhöhungen zwischen fünf und 30 Euro. So kostet etwa ein Monatsabo künftig 70 Euro, ein Sechs-Monatsabo 420 Euro.<BR \/>„Neu eingeführt wird das Monats-Abo zu 40 Euro, mit dem zwischen 18 und 8 Uhr im Parkhaus geparkt werden kann“, berichtet Jungmann. Gemeindebediensteten und Mitarbeitern von Körperschaften, die eine Vereinbarung mit der Gemeinde haben, können ein Monatsabo um 20 bzw. 45 Euro erwerben.<BR \/>Allen Ordnungskräften wurde eine ermäßigte Abogebühr von 20 Euro für das Parken mit dem Privatfahrzeug in der Dienstzeit im Parkhaus eingeräumt.<BR \/>Teilnehmende von Kongressen im Forum erhalten günstigere Tagestickets, sie zahlen etwa für einen Tag Parken 15 statt 18 Euro.<BR \/>Die Tarife für die Tiefgarage beim SOWI, welche die Gemeinde für die Provinz verwaltet, wurden an die neue Regelung für Landesparkplätze vom Oktober 2025 angepasst. Der Stundentarif von 8 bis 20 Uhr beträgt künftig 2 Euro (statt 60 Cent) bzw. von 20 bis 8 Uhr 1,2 Euro (statt 30 Cent). Der Preis für das Monatsabo wurde von 31 auf 40 Euro erhöht.<BR \/>Am Parkplatz Priel wird die Parkgebühr für die volle Stunde zwischen 7 und 20 Uhr von 1,3 auf 2 Euro angehoben, in der restlichen Zeit ist sie künftig mit 1,2 Euro doppelt so hoch. Für die ersten 30 Minuten Parken werden ab Jänner 1,2 Euro in Rechnung gestellt, das entspricht einer Steigerung von 50 Eurocent.<BR \/>Sportliche Einrichtungen in Priel erhalten je nach Gegenwert diverse Ermäßigungen beim Ankauf von Parkstunden.<BR \/>Der Sanitätsbezirk hat bereits mit 1. Dezember die Parkgebühren am Parkplatz des Krankenhauses Brixen verdoppelt: Nun sind 1,2 Euro pro Stunde Parken am Tag und 60 Cent in der Nacht fällig.