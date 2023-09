Das passt in die Zeit

„ Am Ende werden mir bestimmt sogar Wolf und Bär sympathischer als viele Artgenossen herunten Tal. ” — Günther Heidegger, Vize-Chefredakteur

Kaum zu glauben. Aber es geht tatsächlich immer noch einen Tick skurriler. Jüngster Hit: Eltern von Schulschwänzern sollen künftig ins Gefängnis.Verrückt. Aber irgendwie passt es in die Zeit. In der ein widerlicher Kuss wochenlang wie ein Windwurf durch die Gesellschaft fegt. Eine schwer verprügelte junge Frau mitten in Südtirol aber höchstens ein Achselzucken hervorruft. Oder wo ein Bärentöter wie ein Schwerverbrecher behandelt wird und um sein Leben bangen muss.Dafür aber trauernde Eltern keine Handreichung, sondern den Fingerzeig erhalten, dass ihr Sohn einfach nur selber schuld gewesen sei, dass ihn ein Bär zerfleischt hat. Total plemplem.Das Ganze hat aber auch sein Gutes. Jede neue dieser Geschichten treibt mich weiter Richtung Wunschtraum für meinen letzten Lebensabschnitt: Hinauf auf eine Alm!Nicht weil dort alles einfacher wäre. Im Gegenteil. Aber dann doch vieles leichter. Auch zu ertragen. Und am Ende werden mir dort bestimmt sogar Wolf und Bär sympathischer als viele Artgenossen herunten Tal.