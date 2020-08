Das Problem mit dem Wolf: Jetzt soll der Ministerpräsident helfen

In Sachen Schutz der Almwirtschaft vor Wolf und Bär will die SVP in Rom den Druck deutlich erhöhen, wie das Tagblatt „Dolomiten“ in der heutigen Ausgabe berichtet. „Dies ist eines der Hauptanliegen, das ich bei unserem Treffen mit Premier Giuseppe Conte vorbringen werde“, kündigt Senatorin Julia Unterberger an.