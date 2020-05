Das Problem mit den Unfolgsamen: Kontrollen werden verstärkt

Ob am Badesee, auf Spazierwegen oder vor der Stammkneipe: Viele Südtiroler halten sich nur halbherzig oder überhaupt nicht an die Corona-Regeln. Deswegen sollen jetzt die Kontrollen verstärkt werden, denn – so die politisch Verantwortlichen – einen 2. Lockdown würde Südtirol nicht verkraften.