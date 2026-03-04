<b>STOL: Herr La Marca, am vergangenen Donnerstag gab es noch Verhandlungen zwischen US-Delegationen und dem Iran. Am Samstag folgte der massive Angriff der USA und Israel. War dieser plötzliche Umschwung für Sie als Beobachter absehbar?<\/b><BR \/>Teseo La Marca: Der Angriff war sehr wahrscheinlich. Die USA hatten in den Wochen zuvor eine derartige Militärmacht in der Region aufgebaut, dass Donald Trump ein Zurückweichen ohne ein massives Zugeständnis des Iran vor der eigenen Öffentlichkeit nicht hätte rechtfertigen können. Ein akzeptabler Deal hätte für den US-Präsidenten bedeutet, dass der Iran seine Atomanlagen komplett aufgibt, sein Raketenarsenal abbaut und die Unterstützung regionaler Milizen einstellt. Da der Iran diesen Forderungen niemals zugestimmt hätte, war eine militärische Eskalation für die meisten Beobachter klar.<BR \/><BR \/><b>STOL: Warum erfolgte der Schlag genau am vergangenen Wochenende?<\/b><BR \/>La Marca: Das lässt sich schwer sagen. Ich gehe davon aus, dass Trump unter Druck seines Militärs stand. Die Armee in dieser Position zu halten, kostet Millionen von Dollar pro Tag. Man musste entweder handeln oder abziehen. <BR \/><BR \/><b>STOL: Bereits mit dem ersten Luftangriff gelang es, den Führer des Iran, Ali Chamenei, zu töten. War das Regime auf den Angriff nicht vorbereitet?<\/b><BR \/>La Marca: Die iranische Luftabwehr ist praktisch nicht existent. Es war absehbar, dass die USA und Israel überall zuschlagen können, wo sie wollen. Überrascht hat mich jedoch, dass Chamenei zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in einem Bunker, sondern in seinem Amtssitz war. Er war somit ein leichtes Ziel. Dass er sich derart exponiert hat, lässt Raum für Spekulationen. Im Gegensatz zur Luftabwehr ist der Iran stark in Sachen Vergeltungsschläge: Dieses Potenzial nutzt das Regime derzeit. <BR \/><BR \/><b>STOL: Khamenei war 86 Jahre alt und krebskrank. Wie schwer trifft sein Tod die Machtstrukturen des Regimes tatsächlich?<\/b><BR \/>La Marca: Für viele Iraner, mit denen ich gesprochen habe, war es eine riesige Befreiung: Der Diktator, der sie seit Jahrzehnten unterdrückt hat, ist tot. Ich habe Videos aus dem Iran gesehen, die zeigen, wie Menschen über den Tod des Diktators gejubelt haben. Was die Stabilität betrifft: Das Regime ruht auf drei Säulen – der gewählten Regierung, den Revolutionsgarden (IRGC) und dem Obersten Führer. Khamenei hatte seine De-facto-Entscheidungsgewalt bereits vor Wochen an den nationalen Sicherheitsberater Ali Laridschani als seinen Stellvertreter übertragen. Daher sind die Befehlsketten momentan noch recht stabil. Der Tod Khameneis ist primär eine symbolische Niederlage, die kurzfristig wenig an der Stabilität ändert. <BR \/><BR \/><b>STOL: Wie wird die Nachfolge nun konkret geregelt?<\/b><BR \/>La Marca: Am Dienstagabend wurde Mojtaba Khamenei, der Sohn von Ali Khamenei, unter dem Druck der Revolutionsgarden zum neuen Obersten Führer bestimmt. Er ist kein hochrangiger Kleriker, wie es die Verfassung der Islamischen Republik verlangt. Ob er sich trotzdem durchsetzen kann – oder überhaupt den Krieg überlebt – muss sich noch zeigen. Der eigentliche Machthaber ist im Moment ohnehin Laridschani. Er gilt als Pragmatiker, ist aber gleichzeitig systemtreu und rücksichtslos – er war etwa für den Schussbefehl bei den Demonstrationen im Jänner mitverantwortlich, bei denen rund 30.000 protestierende Iraner getötet wurden.<BR \/><BR \/><b>STOL: Donald Trump rief in einer Ansprache nach den ersten Luftschlägen die Iraner zur Revolution auf. Wie realistisch ist ein Aufstand, nachdem das Regime erst vor wenigen Wochen so brutal gegen Proteste vorgegangen ist?<\/b><BR \/>La Marca: Bis vor kurzem wäre kein Iraner auf die Straße gegangen, weil das einer Selbstmordmission gleichgekommen wäre. Doch die Stimmung wandelt sich. Schon kurz vor Kriegsausbruch gab es wieder massenhafte Proteste an Universitäten. Meine Kontakte im Iran berichten, dass nach der kollektiven Depression nun wieder Hoffnung keimt. Sie sagen: Sobald die Menschen eine reale Chance sehen, werden sie wieder auf die Straße gehen. <BR \/><BR \/><b>STOL: Könnten Teile des Sicherheitsapparats die Seiten wechseln?<\/b><BR \/>La Marca: Man muss verstehen, dass im Iran der Staatsapparat doppelt existiert – es gibt zwei Armeen und zwei Geheimdienste. Das soll das System stabilisieren. Es ist denkbar, dass sich die offizielle Armee irgendwann auf die Seite der Bevölkerung stellt. Bei den Revolutionsgarden (IRGC) halte ich das für ausgeschlossen. Sie sind hochgradig indoktriniert und kontrollieren fast die gesamte Wirtschaft – den Öl-, Bank- und Bergbausektor. Sie haben bei einem Sturz des Regimes alles zu verlieren und werden bis zum Äußersten kämpfen. <BR \/><BR \/><b>STOL: Der Iran hat als Gegenreaktion zahlreiche Staaten am Persischen Golf angegriffen. Welche Strategie steckt dahinter?<\/b><BR \/>La Marca: Ziel des Iran ist es, den Krieg für alle Beteiligten so kostspielig wie möglich zu machen. Besonders für die Golfstaaten ist der Imageschaden gewaltig, da sie sich stets als Hort der Stabilität in der Region präsentiert haben. Das iranische Kalkül setzt auf Zeit: Sie wissen, dass weder Trump noch die Golfstaaten einen monatelangen Krieg durchhalten wollen. Deshalb eskaliert der Iran massiv, auch durch die Schließung der Straße von Hormus. <BR \/><BR \/><b>STOL: Die Hisbollah im Libanon hat als Reaktion auf die Luftschläge gegen den Iran eine Front gegen Israel eröffnet. Wie gefährlich sind diese vom iranischen Regime geförderten Milizen aktuell?<\/b><BR \/>La Marca: Die Hisbollah ist militärisch stark angeschlagen; ein Krieg gegen Israel ist für sie eine aussichtslose Mission. Ich glaube, hier war der Tod Chameneis ausschlaggebend. Er wurde von der Hisbollah als ihr Führer angesehen. Um die Glaubwürdigkeit vor den eigenen Anhängern nicht völlig zu verlieren, sahen sie sich zum Handeln gezwungen. <BR \/><BR \/><b>STOL: Wie bewerten Sie die Rolle der Weltmächte Russland und China als Verbündete des Irans? Diese verhalten sich bislang auffallend zurückhaltend.<\/b><BR \/>Teseo La Marca: Russland ist eigentlich der engste Partner des Iran und für seinen Krieg gegen die Ukraine stark auf iranische Drohnen- und Waffenlieferungen angewiesen. Dennoch ist Putin derzeit sehr vorsichtig. Für ihn ist es eine Gratwanderung: Er will Donald Trump nicht verärgern, um eine weiterhin relativ entspannte Beziehung zu wahren. Sein Hauptfeind ist Europa, nicht die USA.<BR \/><BR \/><b>STOL: Könnte sich das noch ändern?<\/b><BR \/>La Marca: Es bleibt abzuwarten, wie sich China und Russland in der nächsten Zeit positionieren werden. Sollte das iranische Regime wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen, könnten diese Akteure gezwungen sein, Farbe zu bekennen. Eine weitere Gefahr ist, dass der Iran als „Ultima Ratio“ gewaltbereite schiitische Milizen aus dem Irak, Pakistan oder Jemen zur Verteidigung ins Land ruft. Diese Kämpfer hätten kein Problem damit, die iranische Bevölkerung zu massakrieren, da es nicht ihr eigenes Volk ist. Das ist ein Szenario, das das Land noch tiefer ins Chaos stürzen könnte. <BR \/><BR \/><b>STOL: Viele Beobachter weisen darauf hin, dass ein Regime-Change allein durch Luftangriffe im Nahen Osten noch nie geglückt sei. Was macht Sie im Fall des Iran zuversichtlicher?<\/b><BR \/>La Marca: In der Regel sagt man: Es ist leicht, ein Regime zu stürzen, die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, was danach kommt. Im Iran ist es genau umgekehrt: Die Islamischen Republik wurde dafür konzipiert, in einer solchen Situation zu überleben. Damit es stürzt, müsste es Zerwürfnisse innerhalb der Führung, des Sicherheitsapparates und der Armee geben. Eine weitere Möglichkeit wären Bodentruppen, die der US-Präsident nicht mehr kategorisch ausschließt. Ist das Regime erst einmal gestürzt, wäre ein Regimewechsel im Iran aber leichter umsetzbar als in den Nachbarländern. Der iranische Verwaltungsstaat ist stabil, ein Kollaps wie in den Nachbarstaaten ist unwahrscheinlich. So gelang es auch schon 1979, das politische System zu wechseln, die staatlichen Strukturen blieben aber auch damals intakt. Außerdem ist die iranische Gesellschaft hochgebildet und weitgehend säkular. Die Mehrheit will die Islamisten loswerden. <BR \/><BR \/><b>STOL: Die Opposition im Iran trat bisher kaum in Erscheinung. Die einzige Figur, die man in den westlichen Medien wahrnimmt, ist der im Exil lebende Sohn des Schahs. Kann Reza Pahlavi eine Führungsrolle übernehmen?<\/b><BR \/>La Marca: Die Zustimmung für ihn im Land ist groß, man hört auf den Straßen Teherans Rufe nach der Rückkehr der Pahlavis. Aber Pahlavi verfügt über keine Strukturen im Iran, weil das Regime jegliche Opposition im Keim erstickt hat. Er fungiert eher als symbolische Identifikationsfigur, um die Menschen zu einen. Wie eine künftige Regierungsspitze konkret aussehen könnte, bleibt ungewiss. <BR \/><BR \/><b>STOL: Was passiert, wenn sich das Regime trotz der Angriffe an der Macht hält?<\/b><BR \/>La Marca: Das ist als Szenario nicht unwahrscheinlich. Dann stellt sich allerdings die Frage der Legitimation des Regimes, die bei einem Großteil der Bevölkerung faktisch bei Null liegt. Es könnte sein, dass ein starker Mann wie Laridschani einen pragmatischeren, lockereren Kurs einschlägt, um das langfristige Überleben des Regimes zu sichern. Ich bin da jedoch skeptisch: Wie will man diesen Pragmatismus den eigenen, tief indoktrinierten Anhängern verkaufen? Das System ist in sich gefangen. Prognosen sind zum aktuellen Zeitpunkt deshalb nur Spekulationen. <BR \/><BR \/><b>STOL: Wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie die Bilder aus dem Iran sehen, wo Sie selbst gelebt haben und noch immer Freunde und Familie haben?<\/b><BR \/>La Marca: Ich bin in regelmäßigem Kontakt mit Freunden und Familie. Das Massaker an Demonstranten im Januar war von historischem Ausmaß und ich habe das teils durch haarsträubende Erzählungen von meinen Kontakten mitbekommen. Der darauffolgende kollektive Schockzustand der Gesellschaft hat mich stark bewegt. Der Weg zu einer besseren Zukunft ist risikoreich, aber ich wünsche es den Menschen des Iran von ganzem Herzen. Ich kenne kein Land der Welt, in dem die Bevölkerung mit solchem Mut und Durchhaltevermögen für Werte wie Freiheit, Gleichberechtigung und Menschenwürde kämpft. <BR \/><BR \/><b>Zur Person<\/b><BR \/>Teseo La Marca ist freier Reporter und Autor mit den Schwerpunkten Naher Osten und Islam. Der 33-Jährige wuchs in Signat auf, lebte zeitweise im Iran und pendelt heute zwischen Berlin und Südtirol. <BR \/><BR \/>Seine Reportagen und Recherchen erscheinen in renommierten Medien wie der Neuen Zürcher Zeitung, der taz, Die Zeit, Geo sowie im Magazin Reportagen. Zudem setzte er sich als Buchautor kritisch mit gesellschaftspolitischen Themen auseinander, unter anderem in seinem Werk „Die fehlgeleitete Islam-Debatte und ihre Folgen“.