<BR \/>Rallyes faszinieren gerade deshalb, weil sie nicht auf gewöhnlichen Rennstrecken stattfinden. Die Fahrzeuge rasen über kurvenreiche Straßen, vorbei an Hängen, Mauern und Bäumen. Für die Zuschauer ist das spektakulär, gleichzeitig birgt diese Nähe zur Rennstrecke große Gefahren.<BR \/><BR \/>Am Sonntag kam es bei der Bergrennen Trapani-Monte Erice auf Sizilien zu einer Tragödie. In einer Kurve verlor der Fahrer eines Peugeot die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto durchbrach eine Mauer und prallte in mehrere Menschen. Zwei junge Zuschauer, der 18-jährige Giuseppe Bisconti und die 20-jährige Karol Greco, starben noch an der Unfallstelle. Ein Rennkommissar wurde schwer verletzt und auf die Intensivstation gebracht. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Die Veranstaltung wurde sofort abgebrochen. Die Staatsanwaltschaft von Trapani nahm Ermittlungen auf, um die genaue Unfallursache zu klären.<BR \/><BR \/>Fast zur gleichen Zeit ereignete sich rund tausend Kilometer weiter nördlich ein weiterer tödlicher Unfall. Beim Rallye-Rennen im Val d'Aveto bei Genua kam ein Skoda Fabia von der Strecke ab, prallte gegen einen Baum und wurde schwer beschädigt. Für den 43-jährigen Beifahrer Stefano Sappracone kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356603_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Doch das schwarze Wochenende hatte bereits am Vortag begonnen. <BR \/><BR \/>Beim Rallye-Rennen der Mille Miglia in der Gegend Valsabbia nahe Brescia wurde der 63-jährige Francesco De Pasquale von einem Rennwagen erfasst. Er war gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter als Zuschauer gekommen. Die Rettungskräfte waren schnell vor Ort, konnten jedoch nichts mehr für ihn tun.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1356606_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dabei gelten bei Rallyes inzwischen strenge Sicherheitsvorschriften. <BR \/>Es gibt abgesperrte Bereiche, Rettungsfahrzeuge, Streckenposten und genaue Notfallpläne. Trotzdem ist es schwierig, lange Rennstrecken vollständig zu überwachen. Wenn ein Fahrzeug plötzlich von der Strecke abkommt, kann es innerhalb weniger Sekunden zu einer unkontrollierbaren Gefahr werden.