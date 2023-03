Das sind die besten Krankenhäuser der Welt

Für das Ranking World’s Best Hospitals 2023 wurden insgesamt mehr als 2300 Krankenhäuser aus 28 Ländern bewertet. Den weltweit ersten Platz belegt die US-amerikanische Mayo Clinic, in Europa liegt das schwedische Karolinska Universitetssjukhuset mit Platz 6 noch einen Platz vor der Berliner Charité.Auf Platz 12 schafft es das Universitätsspital Zürich. Das AKH Wien und seine gemeinsam mit der MedUni Wien geführten Universitätskliniken sind auf Platz 30 gelandet. Das Policlinico Universitario A. Gemelli schneidet als bestes italienisches Krankenhaus ab und erreicht Platz 38.Die Innsbrucker Universitätskliniken wurden an 58. Stelle und das Universitätsklinikum Graz an 79. Position ebenfalls in den Top 100 gewertet. Das Grande Ospedale Metropolitano Niguarda in Mailand schafft es mit Platz 60 auch unter die besten 100 Krankenhäuser weltweit.Die Rangliste gibt es seit 2019. Neben „erstklassiger Pflege, erstklassiger Forschung und erstklassiger Innovation“ definiert Newsweek „Beständigkeit“ als Markenzeichen der gereihten Kliniken. „Die besten Krankenhäuser der Welt ziehen beständig die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und bieten die besten Ergebnisse für die Patientinnen und Patienten sowie die wichtigsten neuen Therapien und Forschungsergebnisse. Von allen Krankenhäusern der Welt können nur relativ wenige all diese Dinge Jahr für Jahr leisten“, heißt es in einer Aussendung.