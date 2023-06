Das sind die häufigsten Gefahren für Brände

Brandinspektor Florian Faustini

Die zahlreichen Brände der vergangenen Tage stünden laut Faustini nicht in Zusammenhang miteinander – sehr wohl könne er aber bestätigen, dass defekte elektronische Geräte zu den häufigsten Brandursachen in Häusern gehören.In den vergangenen Jahren ist die Zahl der elektronischen Geräte in jedem Haushalt stetig gewachsen – „man kann aber nicht behaupten, sie seien gefährlich“, beruhigt Faustini. Aber im Falle eines Brandes könne es zu Problemen kommen. Dasselbe gelte auch für Fotovoltaikanlagen: Von ihnen gehe grundsätzlich keine Brandgefahr aus, allerdings sei bei den Einsatzkräften besondere Vorsicht geboten.Und in den vergangenen Jahren haben die Wehrleute gelernt, mit den Problemen, die brennende Batterien usw. bereiten können, umzugehen: „Wir machen – so wie in allen Bereichen – verschiedenste Schulungen, um mit der Entwicklung der Technik Schritt zu halten und Risiken einschätzen zu können“, erklärt der Brandinspektor.Darüber hinaus gebe es nicht erst seit kurzer Zeit elektronische Geräte – die auch in Brand geraten. „Hierzulande und auf internationaler Ebene hat man in den letzten Jahren wertvolle Erfahrungen gesammelt und ausgetauscht.“Defekte Elektrogeräte seien zwar die häufigste Brandursache, dicht dahinter rangiert aber menschliches Fehlverhalten, das laut deutscher Statistik in 20 Prozent Fälle die Brandursache war. Und auch das treffe auf Südtirol zu, so Faustini.