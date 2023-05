Das sind die saubersten Strände in Italien

Die Blaue Flagge wird von der internationalen Organisation FEE (Foundation for Environmental Education) vergeben, die ihren Sitz in Dänemark hat und in 81 Ländern vertreten ist.Die Auszeichnung wird an Badeorte und Seebäder auf der Grundlage der Wasserqualität, der Art der Abfallbewirtschaftung, der Grünflächen und Radwege, der Dienstleistungen an den Stränden und in der Gemeinde, der Hoteleinrichtungen und einiger anderer Kriterien vergeben.Die diesjährigen Neuzugänge sind Catanzaro (Kalabrien); Rocca Imperiale (Kalabrien); San Mauro Cilento (Kampanien); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Ligurien); Sori (Ligurien); Sirmione (Lombardei); Toscano Maderno (Lombardei); Porto San Giorgio (Marken); Termoli (Molise); San Maurizio D'Opaglio (Piemont); Verbania (Piemont); Gallipoli (Apulien); Tremiti Inseln (Apulien); Leporano (Apulien); Vieste (Apulien); Orbetello (Toskana).Cattolica (Emilia Romagna) hat seine Blaue Flagge verloren.