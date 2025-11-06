Der sogenannte Supermond zeigte sich außergewöhnlich hell und groß, weil der Mond der Erde diesmal besonders nahe kam: Nur rund 356.400 Kilometer trennten ihn in dieser Nacht von uns – deutlich weniger als die üblichen mehr als 400.000 Kilometer. Dadurch erschien er rund 14 Prozent größer und bis zu 30 Prozent heller als bei einem durchschnittlichen Vollmond.<BR \/><BR \/>Viele unserer Leserinnen und Leser nutzten das klare Herbstwetter und hielten den leuchtenden Trabanten über den Bergen Südtirols fest. Ob über Bozen, Meran, dem Pustertal oder den Dolomiten – überall sorgte der Supermond für spektakuläre Bilder.<BR \/><BR \/> Hier zeigen wir eine Auswahl der schönsten Fotos, die uns erreicht haben.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72173565_gallery" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72177685_gallery" \/><BR \/><BR \/>Ein Dankeschön an alle, die ihre Eindrücke mit uns geteilt haben!