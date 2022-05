Neue Erkenntnisse zu Long Covid: von Haarausfall bis zu „mentalem Nebel“

Starkes Müdigkeitsgefühl, Kurzatmigkeit (Dyspnoe), Knochen-, Muskel- und Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Husten, Schmerzen oder Engegefühl in der Brust, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Dies sind nur einige der Beschwerden, die bei Tausenden von Patienten nach einer Covid-19-Erkrankung auftreten.Jede zweite Person, die eine Corona-Infektion durchgemacht hat, soll von Long Covid in den unterschiedlichsten Ausprägungen betroffen sein, betonen Wissenschaftler.Die Liste der Symptome ist dabei ebenso lang wie die Liste der offenen Fragen zu Long Covid. Offiziell Long Covid ist es dann, wenn die Symptome mehr als 3 Monate nach der Infektion andauern, heißt es einer neuen Studie der Universität Bari zufolge.Long Covid ist eine Krankheit, die die Wissenschaft erst zu erforschen beginnt. Eine der jüngsten Erhebungen wurde vor wenigen Tagen in der Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlicht. Mehr als 120.000 Personen nahmen daran teil.Das Ergebnis: 57 Prozent der Beteiligten haben Anzeichen von Long Covid aufgewiesen. Und dabei spiele es keine Rolle, ob die vorangegangene Corona-Infektion symptomatisch oder asymptomatisch war, oder ob man sogar im Krankenhaus musste. Auch das Alter scheint nur eine untergeordnete Rolle zu spielen bei der Frage, ob man Long Covid entwickelt oder nicht.Die bekanntesten Symptome sind laut der neuen Bari-Studie Probleme bei den Atemwegen, Probleme mit dem Herz-Kreislauf-System und dem Bewegungsapparat.Aber auch Durchfall, Übelkeit, Appetitstörungen, Juckreiz, Hautrötungen, Haarausfall, Nierenprobleme und Diabetes können nach einer Corona-Infektion als Folge von Long Covid auftreten.Die Long-Covid-Symptome müssen dabei nicht unmittelbar nach einer Corona-Infektion auftreten, sondern können laut der neuen Studie der Universität Bari auch erst Wochen oder sogar Monate danach auftreten. Frauen scheinen dabei stärker von anhaltenden Symptomen betroffen zu sein als Männer.Die gute Nachricht: In den meisten Fällen lassen die Probleme innerhalb von 6 Monaten nach, bis sie ganz verschwinden.Long Covid verursacht aber nicht nur körperliche, sondern auch psychische Probleme: Vor allem Schlafstörungen und den weit verbreiteten „mentalen Nebel“, der sich in Aufmerksamkeits-, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen äußert.Nicht zu vergessen sind die psychiatrischen Komplikationen: Depressionen und Angstzustände, posttraumatische Belastungsstörungen, kognitive Störungen, Müdigkeit, Zwangsstörungen, die sich bei denjenigen, die bereits darunter leiden, oft verschlimmern und bei der übrigen Bevölkerung viel häufiger auftreten.