Trient verteidigt seinen Spitzenplatz in der nationalen Nachhaltigkeits-Rangliste „Ecosistema Urbano 2025“. Die jährliche Studie von „Legambiente“ und „Ambiente Italia, erstellt in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftstageszeitung „Il Sole 24 Ore“, bewertet die Umweltleistung der 106 italienischen Provinzhauptstädte. <BR \/><BR \/>Mit 79,78 Prozent führt Trient die Rangliste an, gefolgt von Mantua (78,74 Prozent ) und Bergamo (71,82 Prozent ). Bozen belegt den vierten Platz (71,54 Prozent ) und gehört damit ebenfalls zu den Top-Städten in Norditalien. Bewertet wurden unter anderem Luftqualität, Energieverbrauch, Wasserverbrauch pro Kopf, Abfallmanagement, Recyclingquote sowie der öffentliche Nahverkehr.<h3>\r\nTrient kehrt zurück an die Spitze<\/h3>Für Trient ist dies eine erneute Bestätigung: Nach Platz zwei im Vorjahr kehrt die Stadt an die Spitze zurück, die sie bereits 2020, 2021 und 2023 innehatte. In den letzten sechs Jahren stand Trient damit immer auf einem der beiden vordersten Podestplätze, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Die Präsentation des Berichts fand in Rom statt, mit Bürgermeister Franco Ianeselli, der erklärte: „Umweltpolitik ist heute eine Herausforderung – nicht nur wegen konkreter Maßnahmen, sondern auch angesichts ideologischer Debatten über Klimakrise und Gesundheit. Glücklicherweise gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die umweltbewusst handeln und die Stadtverwaltung zu nachhaltigen Zielen anspornen. Diese Auszeichnung ist ein Verdienst der gesamten Gemeinschaft.“<h3>\r\nBozen punktet in zentralen Bereichen<\/h3>Auch Bozen erzielte gute Werte: Die Stadt liegt bei erneuerbarer Energie, Abfallmanagement und nachhaltiger Mobilität deutlich über dem nationalen Durchschnitt. Damit festigt Bozen seine Position unter den Top-Städten in Norditalien.