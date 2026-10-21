Im Jahr 2025 wurden Buben in Südtirol am häufigsten Noah genannt, Emma war der beliebteste Mädchenname, meldet das Statistikamt Istat in seinem jüngsten Bericht. <h3>\r\nNoah<\/h3>Noah – übrigens auch der beliebteste Vorname in Deutschland – bedeutet übersetzt „Der Tröstende“, der „Beruhigende. Noah kommt aus dem Hebräischen und ist besonders aus dem Buch Genesis und der biblischen Geschichte der Arche Noah bekannt.<h3>\r\nEmma<\/h3>Der Name Emma – in Deutschland momentan auf Platz 2 der beliebtesten Vornamen – kommt aus dem Althochdeutschen und geht auf den Namen Irmin zurück. „Irmin“ heißt übersetzt „allumfassend“ und „alles überschauend“. Emma bedeutet daher „die Allumfassende“ und „die Große“.<BR \/><BR \/>Zu den weiteren besonders beliebten Bubennamen in Südtirol zählen Leo, Jakob, Paul und Samuel. Bei den Mädchennamen sind nach Emma Marie, Anna, Mia und Sofia ebenfalls sehr beliebt.<BR \/><BR \/>Im benachbarten Trentino sind Leonardo und Alice die zurzeit populärsten Kindernamen.<h3>\r\nLeonardo und Sofia beliebteste Namen in Italien<\/h3>Leonardo ist weiterhin der beliebteste Vorname für neugeborene Jungen in Italien. Der Name steht seit 2018 an der Spitze der Rangliste. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Edoardo und Tommaso. Francesco verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr vom sechsten auf den fünften Platz.<BR \/><BR \/>Bei den Mädchen blieben die ersten vier Plätze im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024 unverändert: Sofia führt vor Aurora, Ginevra und Vittoria. Beatrice rückte auf den fünften Platz vor und verdrängte Giulia auf Rang sechs.<BR \/>Regional gibt es deutliche Unterschiede bei der Namenswahl. Leonardo war 2024 noch in zwölf Regionen der beliebteste Jungenname, 2025 lag er nur noch in Teilen Norditaliens vorn: im Aostatal, in der Lombardei, in der Emilia-Romagna und in der Provinz Trient. In Venetien teilte er sich den Spitzenplatz mit Tommaso, in Friaul-Julisch Venetien mit Edoardo.<BR \/><BR \/>Edoardo war der beliebteste Jungenname im Piemont, in Ligurien und in weiten Teilen Mittelitaliens. Tommaso führte in Umbrien. Im Süden behaupteten sich Antonio in Kampanien sowie Francesco in Apulien und Kalabrien. Neu an der Spitze standen Mattia in Molise, Edoardo in den Abruzzen und auf Sardinien sowie Francesco in der Basilikata. In Sizilien eroberte der traditionsreiche Name Giuseppe den Spitzenplatz zurück.<BR \/><BR \/>Bei den Mädchen war Sofia in Sizilien und in fast ganz Norditalien die Nummer eins. Ausnahmen bildete das Aostatal mit Amelie. In Mittel- und Süditalien war die Namenswahl vielfältiger: Ginevra führte in Umbrien und Latium sowie gemeinsam mit Sofia in Molise. Matilde lag in der Toskana vorn, Vittoria in Kampanien und Beatrice auf Sardinien. Aurora war in den Marken und gemeinsam mit Sofia in den Abruzzen am beliebtesten. Giulia behauptete die Spitzenposition in Apulien, der Basilikata und Kalabrien.<h3>\r\nBeliebte Name bei Ausländern<\/h3>Bei Kindern ausländischer Eltern gehören Adam, Rayan, Amir, Muhammad und Liam zu den häufigsten Jungennamen. Auch Leonardo und Matteo sind verbreitet. Bei Mädchen steht Sofia ebenfalls an erster Stelle, gefolgt von Sara und Amira. Die Namenswahl unterscheidet sich je nach Herkunft der Eltern. In der rumänischen Gemeinschaft sind Namen beliebt, die auch in Italien weit verbreitet sind. Bei Jungen zählen David, Leonardo, Matteo und Luca zu den häufigsten Namen, bei Mädchen Sofia, Amelia, Emma und Sofia Maria. Albanische Eltern greifen bei Jungen häufiger auf Namen mit Bezug zum Herkunftsland zurück, darunter Amar, Liam und Aron. Bei Mädchen sind Luna, Emily und Amelia verbreitet.<BR \/><BR \/>Besonders stark an den Traditionen ihrer Herkunftsländer orientieren sich laut Istat Eltern aus Marokko und Bangladesch. Marokkanische Jungen heißen häufig Adam, Amir oder Rayan, Mädchen Amira, Nour oder Sara. Bei Kindern aus Bangladesch zählen Anas, Ayan und Ayman zu den beliebtesten Jungennamen. Bei Mädchen sind Anabia, Ayesha und Sara besonders verbreitet.