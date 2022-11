Das STOL-Team stellt sich vor

Insgesamt 10 Personen arbeiten tagtäglich in mehreren Schichten daran, dass Sie auf STOL immer die aktuellsten Meldungen, spannenden Lesestoff und die neusten Videos finden. 5 Redakteure schreiben ihre eigenen Artikel, filtern internationale Meldungen und bereiten Pressemitteilungen auf. 3 Redakteure halten ständig Ausschau nach dem besten Videofundstück und 2 Redakteure betreuen den exklusiven s+Bereich von STOL.Dass unsere Seite auch an den Wochenenden und Feiertagen immer aktuell ist, haben wir vor allem unseren freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu verdanken. Damit STOL rund um die Uhr funktioniert und sich sehen lassen kann, arbeitet im Hintergrund ein Team von Grafikern und Technikern.Wenn Sie mehr über die Menschen, die hinter den Kulissen von STOL im Einsatz sind, erfahren möchten,An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an alle Leser und Abonnenten für die jahrelange Treue, Kritik und Unterstützung richten. Reporterin Alexandra Tötsch hat sich anlässlich des 25. Geburtstages von STOL in Bozen bei den Südtirolern umgehört, ob und warum sie STOL lesen.