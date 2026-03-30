Die Karwoche startet in Südtirol spürbar frisch und teils ungemütlich. Doch im Verlauf der Woche deutet sich ein freundlicher Umschwung an – pünktlich zu Ostern soll sich das Wetter von seiner besten Seite zeigen.<BR \/><BR \/>Am heutigen <b>Montag<\/b> wechseln sich Sonne und Wolken ab, wobei es in den südlichen Landesteilen am freundlichsten bleibt. Gegen Nachmittag und Abend ziehen im Norden Südtirols einige Schauer durch. Der kräftige Nordwind kann diese stellenweise auch weiter nach Süden tragen. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1000 Metern. Die Temperaturen erreichen tagsüber 6 Grad im Wipptal und bis zu 16 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Auch der morgige <b>Dienstag<\/b> präsentiert sich zweigeteilt: Während sich im Norden dichtere Wolken halten und zeitweise Schnee fällt, sorgt der Nordföhn im Süden für Auflockerungen und häufig sonnige Abschnitte. Insgesamt bleibt es jedoch kühl – die Höchstwerte reichen von 4 Grad in Sterzing bis 13 Grad in Bozen.<h3>\r\nMehr Sonne ab Donnerstag<\/h3>Zur Wochenmitte am <b>Mittwoch<\/b> zeigt sich das Wetter wechselhaft. Dichtere Wolkenfelder ziehen durch, werden aber immer wieder von sonnigen Phasen unterbrochen. Der Föhn lässt im Vergleich zu den Vortagen etwas nach.<BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> setzt sich zunehmend die Sonne durch. Nur vereinzelt ziehen noch dünne Schleierwolken über den Himmel, insgesamt dominiert jedoch freundliches Wetter.<BR \/><BR \/>Der <b>Karfreitag<\/b> bringt schließlich verbreitet sonnige Verhältnisse. Vor allem im Norden bleibt es noch leicht föhnig. <BR \/><BR \/>Am <b>Samstag<\/b> setzt sich der freundliche Trend fort: Viel Sonnenschein und nachlassender Wind sorgen für angenehme Bedingungen. Gleichzeitig steigen die Temperaturen weiter an und erreichen Höchstwerte von bis zu 19 Grad.<BR \/><BR \/>Damit zeigt sich das Wetter pünktlich zum Osterwochenende von seiner frühlingshaft milden Seite – ein versöhnlicher Abschluss nach einem zunächst kühlen Start in die Karwoche.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>