Das Südtiroler Kinderdorf warnt vor falscher Spendeneintreibung

Beim Südtiroler Kinderdorf sind in letzter Zeit Hinweise eingegangen, dass in den vergangenen Tagen vor allem ältere Privatpersonen angerufen und zu einer Spende für das Kinderdorf gedrängt worden sind. Nun stellt die Sozialgenossenschaft klar, dass es sich bei diesen Vorhaben um Betrug handle und sie nichts mit diesen Aktionen zu tun hat: „Das Südtiroler Kinderdorf führt keine Spendensammlung an der Haustüre durch!“