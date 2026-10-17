In Südtirol kommt es laut offiziellen Daten im Durchschnitt zu mehr als einem Herzinfarkt pro Tag. In solchen Situationen zählt jede Sekunde – und jeder kann helfen! Doch viele Menschen fühlen sich im Ernstfall unsicher oder wissen nicht, wie sie reagieren sollen. Genau hier setzt das Rote Kreuz am „World Restart a Heart Day“ an.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372722_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Samstag, den 17. Oktober sind die Ausbilder des Roten Kreuzes auf fünf Plätzen in Südtirol im Einsatz, um der Bevölkerung die Grundlagen der Herz-Lungen-Wiederbelebung näherzubringen. Interessierte können an Übungspuppen die Herzdruckmassage ausprobieren und sich über das richtige Verhalten bei einem Herzstillstand informieren.<h3>\r\nDie Aktion findet an folgenden Orten und zu folgenden Zeiten statt:<\/h3>\r\n<BR \/>-Bozen: Talferbrücke (Seite Theiner) – 9:00–14:00 Uhr<BR \/><BR \/>-Leifers: Rathausplatz – 9:00–14:00 Uhr<BR \/><BR \/>St. Christina in Gröden: Maciaconi Sport Shop (Str. Plan da Tieja 6) – 8:30–13:30 Uhr<BR \/><BR \/>-Kaltern: Talstation der Mendelbahn – 10:00–16:00 Uhr<BR \/><BR \/>-Glurns: Stadtplatz – 9:00–14:00 Uhr<BR \/><BR \/>Der Aktionstag ist heuer Teil einer breiter angelegten Kampagne, die gemeinsam mit dem Land Südtirol, dem Südtiroler Sanitätsbetrieb und dem Weißen Kreuz umgesetzt wird.<BR \/><BR \/>Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und das richtige Verhalten bei einem Herzstillstand näherzubringen, denn im Notfall kann jeder zum Lebensretter werden.<BR \/><BR \/>Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, Fragen zu stellen und selbst aktiv zu werden. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.