Das Tief ist weg, der Hochsommer zurück

„Das Tief ist weg, das Hoch ist da und damit der Hochsommer zurück“: Gute Nachrichten für alle Sonnenhungrigen hat Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Montag. 34 Grad werden es heute in Teilen Südtirols, so die Prognose.