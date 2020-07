Das Urteil gegen den Erpresser von Spatzen-Chef Norbert Rier

Das grafologische Gutachten spricht eine deutliche Sprache: Gerhard Korn (55) war der Schreiber des Erpresserbriefes an Spatzen-Chef Norbert Rier. In erster Instanz freigesprochen, wurde Kohl nun am Oberlandesgericht wegen Erpressung zu einem Jahr und 4 Monaten bedingter Haft verurteilt, wie das Tagblatt „Dolomiten“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.