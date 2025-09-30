Omer Cim wurde bekanntlich vorgeworfen, seine Freundin Celine Frei Matzohl (21) am 12. August 2023 in seiner Wohnung in Schlanders ermordet zu haben. <BR \/><BR \/>Nach Auffassung von Staatsanwältin Francesca Sassani habe Omer Cim mit Vorbedacht gehandelt, sie forderte für ihn eine lebenslange Haftstrafe. <BR \/><BR \/>Das Schwurgericht (Vorsitz Richter Stefan Tappeiner, Beisitzerin Richterin Giulia Rossi) ist der Forderung der Staatsanwaltschaft gefolgt und hat am Dienstagnachmittag das Urteil gefällt: lebenslange Haft für Omer Cim.<BR \/><BR \/>Ebenso muss Omer Cim den Schadensersatz-Vorschuss an die Familie in Höhe von 800.000 Euro und die Prozessspesen bezahlen. <BR \/><BR \/>Die Urteilsbegründung erfolgt innerhalb 90 Tagen.