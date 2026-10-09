„Heuer war ein schwarzes Jahr für die Landwirtschaft.“ Der Pustertaler Bauernbundbezirksobmann Manfred Vallazza meint damit nicht nur die Ausfälle auf Feldern und Äckern aufgrund der großen Trockenheit, sondern auch das Shamonda-Virus, das seit Monaten im Pustertal wütet. Nach seiner Einschätzung sind etwa 90 Prozent der Betriebe betroffen.<BR \/><BR \/>Das Virus wird durch die Gnitzen, kleine Stechmücken, übertragen und befällt vor allem Rinder. Typische Symptome sind hohes Fieber, starke Durchfälle und eine deutliche Schwächung der Tiere. Besonders spürbar ist für die Bauern der Rückgang bei der Milchleistung. Das Virus, das für den Menschen ungefährlich ist, stammt aus Afrika, griff infolge des Klimawandels heuer aber erstmals auch auf Europa über.<BR \/><BR \/>„Das Virus geht reihum“, berichtet Vallazza. Auch in seinem eigenen Stall sei der Erreger seit zwei Monaten präsent. Grundsätzlich sei die Erkrankung nicht tödlich, die Tiere würden mitunter aber so geschwächt, dass sie aus dem Bestand genommen werden müssten, sagt Vallazza. Auch von Aborten bei trächtigen Kühen habe er gehört.<h3>\r\n„Wir hatten teils sehr kranke Tiere“<\/h3>Tierärzte bestätigen, dass das Virus seit dem Sommer im Tal grassiert. „Wir hatten teils sehr kranke Tiere“, berichtet Uwe Holzmann, Direktor des Tierärztlichen Dienstes im Gesundheitsbezirk Bruneck. Durch Fieber und Durchfälle würden die Tiere kaum mehr fressen und dadurch sehr geschwächt.<BR \/><BR \/>Auch der Gsieser Tierarzt Gabriel Stoll weiß von zahlreichen Fällen. In Gsies sei das Virus in nahezu jedem Stall aufgetreten. „Eine erste Welle gab es im Juni und Juli.“ Zuletzt habe er eine zweite, schwächere Welle beobachtet. Einen Impfstoff oder ein spezifisches Medikament gibt es derzeit nicht. Die Tiere werden symptomatisch behandelt und erholen sich in der Regel wieder.<BR \/><BR \/>Nun hoffen die Pustertaler Bauern auf kühlere Temperaturen. Sie bedeuten das Aus für die Mücken. Ungewiss bleibt hingegen, welche Folgen die Infektionen bei trächtigen Tieren haben werden. „Diese werden erst in den nächsten Monate sehen“, sagt Vallazza.