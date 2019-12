Das war der August 2019

Der Tod von 2 jungen Eisacktalern schockte Südtirol am 25. August. Beim Zusammenprall zwischen einem Motorrad und einem Geländewagen wurde der Motorradfahrer Rene Niederstätter (22) aus Kollmann/Barbian auf der Stelle getötet. Seine Beifahrerin Jessica Rabensteiner (21) aus Villanders wurde so schwer verletzt, dass sie kurz darauf im Bozner Krankenhaus starb. Über 164.000 Personen klickten in diesen Artikel.





Der Bericht über den heftigsten Hagelsturm in Bozen seit 2008 und schwere Unwetter in der Landeshauptstadt und Umgebung am 6. August beschäftigten über 120.000 Leser. An jenem Tag arbeiteten bis zu 27 Feuerwehrmannschaften gleichzeitig an etwa 140 Einsatzorten. Das, das im August mit 60.000 Klicks am häufigsten aufgerufen wurde, zeigt einen Baum , der aufgrund des Sturms auf ein Gebäude in der Bozner Roenstraße stürzte. Diezum Hagel in der Bozner Innenstadt erreichte knapp 60.000 Klicks, ein weitereszum Hagel liegt mit 55.000 Aufrufen auf der 3 der Top-Videos im August. Dieses Video einer Familienwanderung inklusive Bärensichtung zirkulierte im August im Netz. Ob die Familie wirklich einem Bären begegnete oder ob sie uns mit diesen Aufnahmen nur einen Bären aufbinden wollte?! Daran schieden sich die Geister. Der Artikel und das Video interessierten insgesamt 40.000 Personen. Sehr traurig stimmte im August die Nachricht über den Tod der italienischen Fernseh-Journalistin Nadia Toffa. Sie erlag ihrem Krebsleiden im Alter von nur 40 Jahren am 13. August. Der Artikel wurde knapp 108.000 Mal aufgerufen. Für große Aufregung sorgte eine Schießerei am helllichten Tag in Bozen Süd am 7. August. Ein Mann zückte im Zuge eines Streits mit einem anderen Mann am Parkplatz des Interspar eine Waffe und schoss in dessen Richtung .Der August war überschattet von 2 tödlichen Motorradunfällen. Am 10. August wurde ein 27-jähriger Schweizer Motorradfahrer bei einem brutalen Crash mit einem Pkw getötet. Nur wenige Tage später, am 21. August, starb nahe Auer im Unterland der 34-jährige Thomas Ciaghi aus Montan bei einem Sturz mit seinem Motorroller. Die Artikel wurden beide knapp 100.000 Mal geklickt.Und auch auf Position 7 der meistgeklickten Artikel befindet sich mit 92.000 Aufrufen ein Bericht über einen tragischen Unfall. Beim Zusammenprall zwischen einem Kleinwagen und einem Linienbus verlor der 30-jährige Lenker des Kleinwagens, Lukas Hinrichs aus Terlan, sein Leben, 14 Businsassen wurden leicht verletzt. Auf der 8 und der 9 der Top-Artikel im August geht es um unsere lieben Promis.

vs