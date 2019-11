Das war knapp: Feuerwehr rettet Mann aus Abwasserschacht in Siebeneich

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Freitagnachmittag in Siebeneich gekommen. Ein Arbeiter der Firma ECO Service hatte sich in einem Abwasserschacht verkeilt und drohte zu ertrinken. Eine dramatische Rettungsaktion beginnt.