Das waren die wichtigsten Ereignisse des Tages

Heute im STOL-Tagesrückblick: Schwere Unfälle in Südtirol – Seriendiebstahl in Morter: 4 Autos gestohlen – 2 tödliche Unfälle im Trentino – So will die SVP ihre Landtags-Kandidaten nominieren – Südtirols Studenten bekommen mehr Geld – Achammer: Keine Maske mehr in der Schule – Wie lange bleiben die Jugendlichen im „Hotel Mama“? Sowie die Highlights aus der Videoredaktion, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.