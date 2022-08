Das waren die wichtigsten Ereignisse des Tages

Heute im STOL-Tagesrückblick: Absturz im Langtauferertal – Einbruchsserie in Jenesien – Corona: Quarantäne soll verkürzt werden – Wer vorsorgt, hält sich Mücken vom Leib – Neue Regeln für Smart Working ab September – Draghi und Nehammer sagen Südtirol-Besuch ab- Kinderarmut auf Rekordniveau in Italien – Einbruchsserie in Jenesien – Wird die Quarantäne verkürzt? Außerdem die Highlights aus der Videoredaktion, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.