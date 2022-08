Das waren die wichtigsten Ereignisse des Tages

Heute im STOL-Tagesrückblick: Mutmaßlicher Pyromane auf frischer Tat ertappt – Nach Waldbrand in Vahrn: Feuerwehren weiterhin in Alarmbereitschaft – Heftige Gewitter in einigen Teilen Südtirols niedergegangen – Dokument für Trump-Razzia veröffentlicht. Außerdem die Highlights aus der Videoredaktion, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.