Am heutigen <b>Mittwoch<\/b> hält sich vor allem in den südlichen Tälern zunächst zäher Hochnebel, der sich bis zum Mittag meist auflöst. Abseits davon zeigt sich das Wetter recht sonnig, begleitet von einigen hohen Wolkenfeldern. Die Temperaturen steigen auf etwa 2 Grad im Wipptal und erreichen bis zu 7 Grad im Süden des Landes.<BR \/><BR \/>Der <b>Donnerstag<\/b> beginnt vielerorts bewölkt, im Laufe des Tages setzt sich jedoch von Westen her zunehmend die Sonne durch.<BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b> dominieren die Wolken, nur stellenweise zeigt sich die Sonne. Gegen Abend sind in den typischen Südstaulagen erste schwache Niederschläge möglich.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Der <b>Samstag<\/b> präsentiert sich überwiegend stark bewölkt, im Unterland und in den südlichen Staulagen fällt zeitweise etwas Niederschlag.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Sonntag<\/b> bleiben die Wolken dicht, gebietsweise ist mit leichtem Regen oder Schnee zu rechnen.<BR \/><BR \/>Die Höchstwerte steigen im Laufe der Woche auf bis zu 8 Grad an.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aktuelle Informationen und weitere Details zum Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>