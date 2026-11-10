<BR \/>Eine entsprechende Anpassung des Verfassungstextes hat kürzlich auch der römische Senat beschlossen. In Südtirol ist man hier bereits einen Schritt weiter. Die Bezeichnung ist in der Verwaltungssprache bereits Standard.<BR \/><BR \/>Wie berichtet, hat der Senat in Rom beschlossen, den Artikel 38 der Verfassung anzupassen. Dieser behandelt das Recht auf soziale Unterstützung. Mit der Änderung soll auch die Sprache des Verfassungstextes modernisiert werden – längst überholte Begriffe werden durch zeitgemäßere Formulierungen ersetzt. So soll künftig von „Menschen mit Behinderung“ anstatt – wie bisher – von „Behinderten“ die Rede sein. Auch der vermeintlich sensiblere Ausdruck „Beeinträchtigung“ bringt es nicht auf den Punkt.<BR \/><BR \/> Die Begriffe Behinderung und Beeinträchtigung sind nicht gleichbedeutend und sollten nicht beliebig ausgetauscht werden. Darauf weist der Verein Aktive Eltern von Menschen mit Behinderung (AEB) hin. Eine Behinderung dürfe nicht ausschließlich als Folge einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung gesehen werden. „Vielmehr entsteht Behinderung im Zusammenspiel individueller Voraussetzungen mit gesellschaftlichen, sozialen und räumlichen Rahmenbedingungen“, schreibt der AEB. <BR \/><BR \/>Eine Behinderung sei nicht allein eine persönliche Eigenschaft oder ein individuelles Defizit, sondern hänge auch mit den Bedingungen zusammen, die die Gesellschaft schafft. „Dies macht der Begriff ‚Behinderung‘ deutlich“, heißt es. <BR \/><BR \/>Auch die Landesregierung hat sich bereits mit der Verwendung der Begrifflichkeiten auseinandergesetzt. Seit April 2025 werden „Behinderung“ bzw. „Menschen mit Behinderung“ in der öffentlichen Verwaltungssprache anderen Bezeichnungen wie „Handicap“, „Person mit besonderen Fähigkeiten“ oder Ähnlichem vorgezogen. „Diese Anpassungen haben wir nachträglich auch in allen älteren Gesetzen und Dekreten durchgeführt“, teilt Landesrätin Rosmarie Pamer auf Anfrage von STOL mit. <BR \/><BR \/>Auch Heidi Ulm, Mitglied des Monitoringausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderung, begrüßt die Änderung des Verfassungstextes. Vor allem da die neue Bezeichnung den „Menschen“ in den Mittelpunkt stelle und ein überholter, abwertender Begriff gestrichen werde. <BR \/><BR \/>Allerdings weist Ulm darauf hin, dass unter Betroffenen selbst große Meinungsverschiedenheiten darüber herrschen, welcher Begriff der passendste ist. „Am besten fragt man also bei den Betroffenen selbst nach“, so Ulm. Zudem betont sie: „Mit der Abänderung von Sprache kann viel erreicht werden. Doch dieser Schritt darf nicht vom eigentlichen Problem ablenken: In Sachen Inklusion ist noch immer ein weiter Weg zu gehen.“