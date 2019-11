„Dass es so früh so weit herunter schneit, ist schon ungewöhnlich„

Aufgrund der erwarteten Niederschlagsmengen wurde, wie berichtet, bei einer Sitzung der Bewertungsgruppe im Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz beschlossen, ab Donnerstag 19 Uhr bis Samstag um 12 Uhr landesweit die Aufmerksamkeitsstufe auszurufen.





Nell'ultimo comunicato di protezione civile con STATO "ALFA" (ATTENZIONE) si annuncia dal 07/11/2019 ore 19 fino al... Pubblicato da Landesfeuerwehrverband Südtirol su Mercoledì 6 novembre 2019

Eine nasse erste Novemberwoche liegt hinter uns. Im Unterland, Sarntal, Eisacktal, Wipptal und Obervinschgau hat es bis jetzt schon mehr geregnet als normalerweise im ganzen November. Morgen weitere 30 l/m² verbreitet, mit Spitzen bis 60 l/m². — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 7, 2019

In der ersten Novemberwoche hat es im Unterland, Sarntal, Eisacktal, Wipptal und Obervinschgau bis jetzt schon mehr geregnet als normalerweise im ganzen November. Am Freitag werden verbreitet weitere 30 l/m² erwartet mit Spitzenwerten bis zu 60 l/m².Speziell in den Dolomiten und zwischen Ulten und Brenner muss mit den ergiebigsten Niederschlägen gerechnet werden. Am wenigsten Niederschläge fallen im oberen Vinschgau. Es bleibt kalt, die Temperaturen erreichen tagsüber nur 0 bis 6 Grad.br>Wie Philipp Tartarotti vom Landeswetterdienst erklärt, sei dieses Niederschlagsereignis zwar an sich kein außergewöhnliches, allerdings sei es ungewöhnlich, dass die Schneefallgrenze zu dieser Jahreszeit auf unter 1000 Meter sinkt.

