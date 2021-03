Datenpanne: Südtirols Corona-Zahlen schießen in die Höhe

Ein Blick auf die Corona-Grafiken in den internationalen Medien ließ am Montag wohl einige Leser, von Italien bis in die USA, staunen. Denn: Südtirols Coronavirus-Zahlen schossen extrem und in unrealistischer Art und Weise in die Höhe. Gleich mehr als 10.000 neue Fälle an einem Tag wurden für die Provinz Bozen gemeldet.Wie das italienische Nachrichtenportal „Il Post“ am Donnerstag berichtet, ist dies auf eine Panne bei der Übermittlung der Südtiroler Coronavirus-Fälle an die internationalen Institutionen zurückzuführen. Demnach habe Südtirol auch hierbei eine Neuberechnung durchgeführt – und zwar die Antigentests, die vor Mitte Jänner gemacht worden waren, den PCR-Tests hinzugefügt.Während in Südtirol die Daten bereits seit einiger Zeit aktualisiert worden waren, sorgten die 10.692 neuen Fälle (von denen bereits 10.665 nicht mehr als aktiv infiziert aufscheinen, da geheilt oder gestorben) vor allem bei den internationalen Grafiken in Medien aus aller Herren Länder für Chaos.Unter anderem im britischen Economist wurden Grafiken veröffentlicht. Die mehr als 10.000 neuen Corona-Fälle aus Südtirol verzerrten etwa das Bild der 7-Tages-Inzidenz.Aufgrund der Datenübermittlung aus Südtirol schossen die Zahlen in der New York Times für ganz Italien in die Höhe.Nicht zuletzt sorgten die Südtiroler Coronavirus-Zahlen auch in Italien für Aufsehen, im Sole24Ore etwa wurde diese Grafik veröffentlicht.

