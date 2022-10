Dauerzählung der Bevölkerung und der Wohnungen in Südtirol läuft an

Die Dauerzählung ist keine Vollerhebung mehr und betrifft jedes Jahr nur mehr eine Stichprobe von Gemeinden und - in diesen Gemeinden - nur mehr einen Teil des Gemeindegebietes. Nur die Haushalte und Wohnungen, die sich dort befinden, werden erhoben. Mit dieser Methode soll einerseits der Aufwand für die Bürgerinnen und Bürger verringert werden, die den Fragebogen ausfüllen, andererseits aber auch die Arbeit der Gemeinden, die seit jeher als Drehscheibe bei den Zählungen fungieren.Im Jahr 2022 nehmen 42 Südtiroler Gemeinden und rund 13.500 Haushalte an der Zählung teil.Ahrntal, Algund, Auer, Bozen, Brixen, Bruneck, Burgstall, Enneberg, Eppan a.d.W., Feldthurns, Gais, Gargazon, Kaltern a.d.W., Kastelruth, Klausen, Kuens,Kurtatsch a.d.W., Lana, Laurein, Leifers, Mals, Marling, Meran, Mölten, Natz-Schabs, Neumarkt, Olang, Percha, Pfatten, Rasen Antholz, Salurn a.d.W., Sand in Taufers, Schenna, Schlanders, St. Lorenzen, Sterzing, Taufers i.M., U.l.Frau i. W.-St. Felix, Ulten, Villnöß, Völs am Schlern und Wengen.Das neu ernannte Landeszählungsamt, das im Landesinstitut für Statistik angesiedelt ist, koordiniert und kontrolliert die ordnungsgemäße Durchführung der Zählungstätigkeiten und unterstützt die Gemeinden in den einzelnen Phasen der Zählung. Den Bürgerinnen und Bürgern stellt das Astat für die gesamte Dauer der Zählung eine gebührenfreie Nummer (800.649.122) zur Verfügung.Im allgemeinen Zählungsplan sind verschiedene Ausfüllmöglichkeiten vorgesehen: Jene Haushalte, die ein personalisiertes Informationsschreiben des Istat mit den Zugangsdaten zum Online-Fragebogen erhalten, sollen den Fragebogen möglichst selbstständig über Internet ausfüllen oder können sich auch an den Bürgerschalter der Gemeinde wenden. Jene Haushalte, die einen nicht-personalisierten Brief erhalten, werden von einem Erhebungsbeauftragten der Gemeinde befragt.Das Istat bzw. das Astat sind gesetzlich zur Durchführung dieser Erhebung und der Haushalt zur Auskunft verpflichtet. Die gesammelten Informationen unterliegen dem Datenschutz und dem statistischen Geheimnis. Die Ergebnisse der Erhebung werden in zusammengefasster Form verbreitet, weshalb Rückschlüsse auf die Personen, auf die sich die Daten beziehen, ausgeschlossen sind.Dank der gemeinsamen Nutzung der erhobenen Informationen und der Daten aus Verwaltungsdatenbanken können durch die Dauerzählung der Bevölkerung die wichtigsten Merkmale der Wohnbevölkerung undihre sozio-ökonomischen Bedingungen geliefert werden. Die Informationen dienen den öffentlichen Entscheidungsträgerinnen und -trägern (Staat, Region, Provinz, Gemeinde), Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Körperschaften und Organisationen zur sinnvollen Planung ihrer Aktivitäten und Projekte, zur Erbringung von Dienstleistungen an die Bevölkerung und zur Überwachung von getroffenen Maßnahmen und Eingriffen im Land.