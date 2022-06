Mit Daumen in Bodenschleifmaschine: Feuerwehr befreit Mann aus misslicher Lage

In der Gemeinde Lana kam es am Donnerstagmorgen zu gleich 2 Unfällen. Nachdem am Vigiljoch ein junger Mann mit seinem Pkw etwa 50 Meter abstürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog , kam es in Völlan nur eine halbe Stunde später zu einem Arbeitsunfall.Dabei geriet ein Mann mit seinem Daumen in eine mit Hand bedienbare Bodenschleifmaschine und verletzte sich dabei leicht. Die Freiwillige Feuerwehr Völlan befreite den Mann aus seiner misslichen Lage. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Burgstall wurde alarmiert.Der Mann wurde mit Verletzungen am Daumen vom Weißen Kreuz in das Meraner Krankenhaus gebracht.