Dabei sollen die Täter auf besonders dreiste Weise vorgegangen sein: Sie sollen den rechtmäßigen Eigentümer der Wohnung bedroht und ihm die Schlüssel abgenommen haben.<BR \/><BR \/> Weil sich die beiden Männer in der Wohnung verbarrikadierten, verschafften sich die Beamten mit Unterstützung der Feuerwehr Zutritt zum Apartment. Im Inneren trafen die Polizisten auf zwei Tunesier im Alter von 18 und 22 Jahren, beide Asylbewerber. <BR \/><BR \/>Die Beamten stellten zudem fünf Gramm Kokain, Verpackungsmaterial für den Drogenverkauf, mehrere Präzisionswaagen sowie neun Smartphones sicher. Die beiden Männer wurden wegen Drogenbesitzes, schwerem Hausfriedensbruch und Hehlerei angezeigt.