Dealer ertappt – bei Flucht in den Fluss gesprungen

Nahe der so genannten „gelben Brücke“ bei den Talferwiesen entdeckte eine Streife der Bozner Staatspolizei kürzlich 2 Nordafrikaner. Diese waren gerade damit beschäftigt Kokain zu verpacken.Als die mutmaßlichen Drogendealer die Ordnungshüter erblickten, ergriff einer der beiden die Flucht. Der 23-jährige amtsbekannte Tunesier sprang dabei in die Talfer und schwamm ans andere Ufer. Er konnte jedoch von der Polizei in seinem Versteck ausfindig gemacht werden. Er kassierte eine Anzeige.Sein Komplize, ein 35-jähriger Marokkaner, wurde derweil auf die Quästur gebracht. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl von über 4 Jahren vorliegt. Zudem wurden bei ihm rund 30 Gramm Kokain gefunden. Der 35-Jährige wurde ins Gefängnis gebracht.

