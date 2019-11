Dealer festgenommen – Straftäter abgeschoben

Am Mittwochabend klickten für einen 23-Jährigen aus Sierra Leone die Handschellen. Der Mann hatte sich unter anderem gewaltsam gegen seine Festnahme gewehrt.





Der Mann war den Ordnungshütern in der Perathoner-Straße aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, ergriff er die Flucht. Die Staatspolizei konnten ihn bald stoppen, er leistete jedoch Widerstand. Der 23-Jährige konnte schließlich festgenommen werden.Der Verdacht der Staatspolizei sollte sich bestätigten: Beim Mann handelte es sich wohl um einen Drogendealer, 13 Päckchen Kokain, 5 Packungen Heroin und 1135 Euro in bar wurden beschlagnahmt. Der vorbestrafte Mann wurde ins Gefängnis gebracht.Am Mittwoch hat die Staatspolizei zudem 2 vorbestrafe Ausländer abgeschoben. Der 39-jährige Albaner S.E., der vor 2 Wochen mit einem halben Kilogramm Kokain erwischt worden war, wurde zum Flughafen nach Mailand begleitet, von wo aus es zurück in sein Heimatland geht.Der 50-jährige Serbe S.P., der mehrfach vorbestraft ist, unter anderem wegen Raub und Diebstahl, wurde ebenfalls zum Mailänder Malpensa-Flughafen begleitet, von wo aus sein Flieger nach Belgrad startete.

