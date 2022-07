Dealer flüchtet mit Rad – Festnahme

Die Polizisten entdeckten den polizeibekannten Marokkaner in der Triester Straße. Als der Mann die Ordnungshüter sah, ergriff er die Flucht. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte in den Eisack.Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Dealer, der versuchte, ein Säckchen wegzuschmeißen, fest. Im Säckchen befanden sich rund 122 Gramm Kokain und 200 Gramm Haschisch.Am Sonntag kam es während der Entschärfung der Fliegerbombe zu einer weiteren Festnahme. Ein Marokkaner hatte in einem Supermarkt in der Drususstraße vier Paar Schuhe, verschiedene Lebensmittel und 3 Bohrschrauber gestohlen. Als er das Geschäft verlassen wollte und vom Leiter des Supermarkts angehalten wurde, verpasste er diesem einen Schlag ins Gesicht. Anschließend versuchte er zu fliehen.Die alarmierte Polizeistreife konnte den Täter aber stoppen und festnehmen. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht und muss sich wegen Raubes verantworten.Auch in Oberau wurde ein Mann, gegen den ein Haftbefehl vorlag, kürzlich festgenommen. Er wurde bei einem Spaziergang von Polizisten erkannt. Der Mann wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht. Er war aufgrund von Vermögensdelikten zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden.