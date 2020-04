Dealer mit fast 160 Gramm Kokain erwischt

In den vergangenen Tagen hatte die Staatspolizei Beobachtungen im Bozner Don Bosco Viertel angestellt, da mehrere Bürger ein auffälliges Kommen und Gehen mehrerer Personen in einem Gebäude gemeldet hatten, das ein bekannter Treffpunkt für junge Drogenkonsumenten ist.Am Freitagnachmittag schließlich schritten die Beamten ein, nachdem ihnen ein junger Tunesier aufgefallen war, der mit einem Fahrrad seine Runden zog.Der junge Mann war bereits in Vergangenheit wegen anderer Drogendelikte und als regelmäßiger Besucher des Bahnhofparks polizeibekannt.Bei einer Kontrolle des Mannes konnte die Staatspolizei schließlich fast 160 Gramm Kokain sicherstellen. Der Dealer wurde anschließend in das Bozner Gefängnis überstellt.

stol