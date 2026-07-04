Wie der gemeindeübergreifende Ortspolizeidienst Vinschgau mitteilt, bereitet vor allem die Entwicklung im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität Sorgen.<BR \/><BR \/>Im Laufe des Wochenendes wurden mehrere Gramm Haschisch und Marihuana sichergestellt. Zudem beschlagnahmten die Einsatzkräfte verschiedene Gegenstände, die zur Aufbereitung und zum Konsum der Suchtmittel verwendet wurden. Die entsprechenden straf- und verwaltungsrechtlichen Verfahren wurden eingeleitet.<BR \/><BR \/>Sowohl Konsumenten als auch mutmaßliche Dealer werden laut den Ordnungshütern zunehmend jünger.<BR \/><BR \/>„Gerade diese Entwicklung bereitet uns große Sorgen. Wir stellen fest, dass Jugendliche immer früher mit Betäubungsmitteln in Berührung kommen. Deshalb setzen wir neben konsequenten Kontrollen verstärkt auf Präventionsarbeit und Aufklärung in Zusammenarbeit mit Schulen, Familien und anderen Institutionen“, erklärt der Kommandant der Ortspolizei Vinschgau, Christian Carli.