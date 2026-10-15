<div class="img-embed"><embed id="1373145_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Alarm wurde gegen 11.30 Uhr ausgelöst. Umgehend rückten zahlreiche Einsatzkräfte in die Peter-Anich-Straße 19 aus. Ersten Angaben zufolge war in einem Baustellenbereich offenbar eine Decke eingestürzt, fünf Arbeiter wurden dabei verletzt. Wie Lanas Bürgermeister Helmut Taber berichtet, waren sie mit Arbeiten an einem Rohbau beschäftigt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373142_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die fünf Arbeiter führten gerade auf der Verschalung Arbeiten durch, als die Verschalung bzw. die Eisenverkleidung in sich zusammengebrochen sind“, so Taber. Drei von ihnen wurden erheblich und zwei schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nicht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373148_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Arbeitsinspektorat wird in den kommenden Stunden einen Lokalaugenschein durchführen, heißt es seitens der Carabinieri. Vor Ort im Einsatz sind die Freiwillige Feuerwehr, die Notarzthubschrauber Pelikan 1 und Pelikan 3, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1373151_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>