Autofahrer auf der MeBo in Richtung Bozen brauchten am heutigen Dienstagmorgen starke Nerven: Wegen eines liegengebliebenen Lkw im MeBo-Tunnel bei Sigmundskron kam es zwischen Terlan und Bozen zu erheblichen Verzögerungen von bis zu 50 Minuten.<BR \/><BR \/>Auf der Überetscherstraße von Eppan Richtung Bozen musste laut <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfos.it<\/a> mit rund 50 Minuten zusätzlichem Zeitaufwand gerechnet werden. <BR \/><BR \/>Mittlerweile wurde der defekte Lkw entfernt, Staus lösen sich langsam auf.