In Südtirol kommt es laut offiziellen Daten im Durchschnitt zu mehr als einem Herzinfarkt pro Tag. Daher haben das Weiße und das Rote Kreuz am vergangenen Wochenende eine Aktion zum „World Restart a Heart Day“ in die Wege geleitet. <BR \/><BR \/>Interessierte konnten sich an rund 50 Standorten im ganzen Land an einer Übungspuppe ausprobieren und eine Herzdruckmassage erlernen. „Manche Teilnehmer besaßen bereits wichtige Grundkenntnisse. Trotzdem hat sich gezeigt, dass noch viel Aufklärungsbedarf besteht“, resümiert Michael Andergassen, Präsident des Roten Kreuzes. <BR \/><BR \/>Thema war am Wochenende auch die richtige Anwendung eines Defibrillators. In Südtirol wurden insgesamt 323 sog. AED-Geräte (automatisierter externer Defibrillator bzw. Laiendefibrillator, Anm. d. Red.) des Weißen Kreuzes an öffentlichen Plätzen installiert und sind rund um die Uhr zugänglich.<h3>\r\nIn folgender Tabelle sehen Sie, wo diese Geräte in Südtirol zur Verfügung stehen<\/h3><BR \/><BR \/>Zahlreiche weitere befinden sich in Banken, Einkaufszentren und anderen öffentlichen Einrichtungen – insgesamt hat die Notrufzentrale 1.000 AED-Geräte erfasst. Deren Bedienung ist einfach.<BR \/><BR \/>„Die neuen Defibrillatormodelle geben eigenständig Sprachanweisungen“, erklärt Alexander Schmid, Präsident des Weißen Kreuzes. Viele der Geräte verbinden einen automatisch mit der Notrufzentrale. Die richtige Anwendung eines Defibrillators sieht laut Schmid wie folgt aus: Als Erstes muss der Oberkörper des Patienten freigemacht werden, damit die „Pads“ des Defibrillators an dessen Brust angebracht werden können.<BR \/><BR \/> Sobald dies getan ist, analysiert das Gerät eigenständig den Herzrhythmus des Patienten. Empfiehlt der Defibrillator einen Schock, kann dieser durch Drücken der „Schock-Taste“ freigesetzt werden. Anschließend wird die Herzdruckmassage fortgesetzt. Der Defibrillator analysiert weiter den Herzrhythmus und gibt stetige Anweisungen, bis die Rettungskräfte eintreffen.