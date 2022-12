Dem AEB reicht's: „Eine sehr prekäre Situation“

Konkret geht es darum, dass laut AEB-Chefin Stampfl teilstationäre Einrichtungen im Land, wie beispielsweise das Pastor Angelicus in Meran/Obermais und die Seeburg in Brixen, entsprechend eines Landesbeschlusses nur mehr 2 Wochen am Stück schließen dürften. „Alles andere müssen sie begründen“, betont sie. Daran halte man sich aber leider nicht. Die für 2023 erstellten Tätigkeitspläne seien der Beweis dafür. Und so könne und dürfe es nicht weitergehen.„Zudem gibt es reduzierte Tätigkeiten, was so viel heißt, dass nicht alle Menschen mit Beeinträchtigung immer in ihre teilstationären Einrichtungen, an ihre Arbeitsplätze, kommen dürfen“, kritisiert Stampfl. „Darüber hinaus fehlt aufgrund der reduzierten Tätigkeit auch der Transport. Also müssen die betroffenen Eltern ihre Kinder selber zu den Einrichtungen bringen, was aber nicht allen möglich ist. Deshalb fallen viele Menschen mit Beeinträchtigung durch den Raster und müssen im Sommer mehrere Wochen lang daheim bleiben und dort betreut werden.“Die AEB-Chefin betont: „Ich weiß, es fehlt in den Einrichtungen an Mitarbeitern, weshalb die öffentliche Hand eine annehmbare Lösung finden muss. Wir können so nicht weitermachen. Die Eltern, die zum Teil alt sind, schaffen es einfach nicht mehr. Und heutzutage müssen beide Elternteile junger Familien arbeiten gehen, um über die Runden zu kommen. Zudem fehlt es auch an Fachkräften, wenn Eltern, die beispielsweise Krankenpfleger sind, daheim bleiben müssen, um auf ihre Kinder mit Beeinträchtigungen zu schauen.“Stampfl ergänzt: „Wenn wir uns bei den Bezirksgemeinschaften beschweren, heißt es, dass zu wenig Geld zur Verfügung stehe, gehen wir zum Land, sagt man dort, dass die Bezirksgemeinschaften genug Geld hätten. Was soll das? Wir sind auch Steuerzahler und beharren auf unser Recht.“ Die AEB-Präsidentin unterstreicht auch die Forderung der Lebenshilfe, die vor Kurzem mehr Geld für den Sozialbereich verlangt hat.Zudem sei auch die Kurzzeitpflege gekürzt worden, was untragbar sei. „Eine Frechheit ist, was die Bezirksgemeinschaft Pustertal vor hat: Sie will unter den Eltern eine Umfrage machen, um zu eruieren, warum sie ihre Kinder mit Beeinträchtigung im Sommer nicht daheim betreuen können“, nimmt sich Stampfl kein Blatt vor den Mund.„Das ist nun wirklich die Höhe. Im vergangenen Sommer hat Soziallandesrätin Waltraud Deeg noch groß und voller Freude verkündet, dass es aufgrund eines Beschlusses der Landesregierung in Zukunft im Sommer keine längeren Schließungen der teilstationären Einrichtungen mehr geben soll.“