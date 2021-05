Dem Einfluss der Gene auf der Spur

Aufgeworfen hatte die Frage der psychiatrische Gutachter der Verteidigung, Pietro Pietrini. Da der psychiatrische Amtsgutachter Eraldo Mancioppi jedoch nicht die Möglichkeit hat, derartige Tests auszuwerten, wandte sich die Richterin an Stargenetiker Giardina. Dieser hat bereits Erfahrung mit derartigen Untersuchungen, und er sagte zu. Am Donnerstag wird er vereidigt, am Nachmittag sucht er Benno Neumair im Bozner Gefängnis auf, um durch eine Speichelprobe dessen DNA zu bekommen.Diese zusätzliche Untersuchung wird parallel zum Beweissicherungsverfahren durchgeführt, in dem Benno Neumairs Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt abgeklärt werden soll.Es geht jetzt also nicht rein darum, ob der 30-Jährige wusste, was er tat, als er – wie ihm vorgeworfen wird – am heurigen 4. Jänner seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumair getötet hat. Vielmehr handelt es sich um eine verhaltensgenetische Untersuchung, die viel tiefer geht soll.Die Verhaltensgenetik untersucht den Einfluss von Genen auf das Verhalten des Menschen. Im Bereich psychiatrische Genetik schließt dies Schizophrenien oder bipolare Störungen ebenso mit ein wie die Abklärung, inwieweit sich bestimmte Allele (Varianten eines Gens, die die Ausprägung eines Merkmals steuern) auswirken können – beispielsweise auf die Stimmung, das Sozial- und Aggressionsverhalten, die Verletzlichkeit einer Person, ihren Hang zur Depression und einiges mehr.Den Ermittlern liegen Aussagen und Berichte vor, wonach Benno Neumair schon in der Vergangenheit durch sein Verhalten aufgefallen sei. Ein Beispiel ist seine Einlieferung Anfang Juli vorigen Jahres in Ulm, nachdem er seine damalige Freundin mit einem Messer in der Hand erwartet hatte. Die Diagnose lautete damals auf paranoide Schizophrenie.Seine Schwester Madè Neumair hatte erklärt, Veränderungen an ihrem Bruder bemerkt zu haben, als dieser die Welt des Bodybuildings für sich entdeckt hatte. Wie berichtet, wird bereits untersucht, ob die Einnahme von Anabolika einen Einfluss gehabt haben könnte. Jetzt wird die Frage insofern vertieft, dass die genetische Veranlagung des 30-Jährigen für bestimmte psychische Zustände unter die Lupe genommen wird.

rc