Ein Minderjähriger aus Eppan hatte vergangene Woche gemeinsam mit seinen Eltern den Diebstahl seiner Kopfhörer zur Anzeige gebracht. Als die Einsatzkräfte das Diebesgut im Wert von 300 Euro über die dazugehörige Ortungs-App lokalisieren ließ, wurden sie schnell fündig. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Branzoll rückten daraufhin gegen 18.45 Uhr an der ermittelten Adresse in Salurn an. Die Kopfhörer befanden sich im Besitz einer nicht vorbestraften 18-jährigen Hausbewohnerin. <BR \/><BR \/>Sie wurde auf freiem Fuß wegen Hehlerei angezeigt. Wie das Gerät genau in ihre Hände gelangte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.<BR \/>Der Jugendliche konnte sein Eigentum noch am Tag der Anzeige wieder entgegennehmen. Es gilt die Unschuldsvermutung.