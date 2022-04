Dem Sanitätsbetrieb laufen die Leute davon

„Keine besondere Kündigungswelle“ verortet jedoch Generaldirektor Florian Zerzer. Man sei knapp mit dem Personal, aber das sei man auch schon vor Corona gewesen. Und die Suspendierungen hätten ein übriges getan. Doch bei den meisten unter Kündigungen geführten Posten handle es sich um Pensionierungen.Bei den befristeten Verträgen, die gekündigt wurden, handle es sich vielfach um Personal, das mit sogenannten „Covid-Verträgen“ eingestellt wurde. Zudem habe man auch Personal neu aufgenommen. Alles in allem also alles im Griff.„Erschreckend“ nennt hingegen Landtagsabgeordnete Maria Elisabeth Rieder (Team K), die die Anfrage gestellt hat, diese Zahlen. Von Juni 2021 (Zeitpunkt der ersten Suspendierungen) bis jetzt sind nach Auskunft des Gesundheitsressorts 120 Personen mittels „Covid-Verträgen“ angestellt worden, um das suspendierte Personal vorübergehend zu ersetzen. Suspendiert sind noch immer 247 Personen. Gekündigt haben mit befristetem Vertrag seit Jänner 2020 bis Februar diesen Jahres 438 Personen.Hinzu kommen 246 Personen, die einen unbefristeten Vertrag gekündigt haben und 533 Pensionierungen (siehe Grafik). Knapp die Hälfte der Kündigungen betreffen dabei den Gesundheitsbezirk Bozen – mit 225 Pensionierungen und 338 vorzeitigen Kündigungen.120 Neueinstellungen für alle Gesundheitsbezirke im ganzen Land, so Rieder, hätten nicht einmal die – noch immer – suspendierten Mitarbeiter ersetzt. Der Aderlass bleibe also und es wundere sie, dass der Generaldirektor die vielen Kündigungen als „normal“ einordne. „Ich finde 684 Kündigungen in 2 Jahren erschreckend, vor allen Dingen, weil wir Hände ringend nach Personal suchen“, so Rieder.Aus Gesprächen mit Sanitätsmitarbeitern, die gekündigt haben, wisse sie, dass der Sanitätsbetrieb sich nicht darum bemühe, kündigungswilliges Personal zu halten. Fehlende Wertschätzung für das Personal, das zeige sich auch in der Antwort auf ihre Frage, was man denn getan habe, um die Belastung des arbeitenden Personals in dieser schwierigen Zeit zu verringern.„Eine Reduzierung der Betten und die Zusammenlegung von Abteilungen waren der puren Personalnot geschuldet, für das arbeitende Personal hat das keine Entlastung bedeutet“, kontert sie.Und wundert sich von daher auch nicht über die Kündigungswelle: „Viele Mitarbeiter können oder wollen nach diesen 2 Jahren einfach nicht mehr. Doch der Sanitätsbetrieb täte gut daran, sie nicht einfach ziehen zu lassen, denn neues Personal kommt kaum nach. Und auch um die Mitarbeiter mit Covid-Verträgen sollte man sich aktiv bemühen, denn allein mit den Abgängern der Claudiana kommen wir nicht weit“.