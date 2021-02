Südtiroler demonstrieren gegen den Lockdown

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Gruppe „Freie Bürger Südtirol – Cittadini liberi“ hat für den heutigen Sonntag eine Protestkundgebung gegen die neuen Corona-Schutzmaßnahmen und den Lockdown angemeldet. Mehrere Redner und Bürger haben der Veranstaltung zugesagt.Auf dem Magnagoplatz haben sich dann am Sonntagmorgen Personen aus dem ganzen Land versammelt.Die Demonstration wurde offiziell gemeldet. Zu den Organisatoren zählen Andreas Pöder und Karin Kerschbaumer. Auch Josef Unterholzner nahm an der Demonstration als Privatperson und Unternehmer teil.Neben den Organisatoren kamen auch Gastwirte, Vertreter der Kosmetikerinnen, ein Psychologe, Friseure, Mütter, Fitnessbetreiber und Apotheker zu Wort. Eine Gastwirtin aus Ulten hielt eine Rede, in der sie auf die schwierige Situation der Gastronomie aufmerksam machte:Auf Bannern und Transparenten forderten die Demonstranten Ausgleichszahlungen und ein Ende der Arbeitseinschränkungen.Mit dem Ruf nach „Freiheit“ wurde die Demo in Bozen kurz nach 11.30 Uhr beendet. Abschließend rief der Organisator Andreas Pöder die Demonstranten zum Zusammenhalt auf. „Wir sind das Volk, wir müssen zusammen halten! Heute waren wir viele, nächstes mal sind wir mehr!, so Pöder.

jot