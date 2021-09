Demonstrieren gegen den Klimawandel: Knapp 400 machen mit

Bei strahlendem Sonnenschein, ausgestattet mit Corona-Schutzmasken und viel Idealismus haben einige Hundert Jugendliche und Erwachsene am Freitag am Bozner Gerichtsplatz gegen den Klimawandel demonstriert.Die Häufigkeit und die Intensität von Naturkatastrophen würden in Zukunft durch den menschengemachten Klimawandel nämlich weiter zunehmen, schreibt die Bewegung Fridays For Future Southtyrol in einer Aussendung.

stol