Den Berufs- und Fachschulen gehen die Lehrer aus

Das Problem wird immer gravierender: Gute Fachkräfte sind Mangelware – auch in den Berufs- und Fachschulen, wo die Fachkräfte von morgen ausgebildet werden sollten. Dort ist der Mangel an Fachlehrern schon so eklatant, dass Schüler bzw. Lehrlinge abgewiesen werden müssen und andere Lehrer mit Dauer-Überstunden ihre fehlenden Kollegen „ersetzen“, heißt es in der „Dolomiten“-freitagausgabe.